Samahara Lobatón reapareció en sus redes sociales luciendo completamente normal luego que trascendió que había sido internada en una clínica por una fuerte migraña y una parálisis facial.

Pese a que esto último fue negado por su padre, Abel Lobatón, una usuaria de Instagram criticó duramente a Samahara Lobatón por “jugar” con su estado de salud.

“No que te había dado parálisis facial, por qué juegas así a incentivar eso, demuéstrate a ti misma tu madurez y que las que hemos pasado una parálisis jamás nos recuperamos de la noche a la mañana, ojalá entiendas bien que con la salud no se juega”, escribió la seguidora de la ex participante de Combate.

Se defiende

La hija de Melissa Klug no dudó en responder a esta usuaria y asegurarle que sufre de migraña y tuvo que estar en reposo durante una semana. Asimismo, pese a que su padre dijo lo contrario, Samahara Lobatón confirmó que sufrió una parálisis facial leve.

“Hola, sé que realmente no debería dar explicaciones pero me molesta tu comentario, tengo migraña neural después de 7 días me he levantado de mi cama y sí, tengo parálisis facial leve, medicamente se dice de media cruz, no puedo sonreír por completo y levantar una ceja, la mitad de mi cara no la siento y cada vez que me duele la cabeza me duele la cara, jamás jugaría con algo así porque a mi hermana lamentablemente le dio la peor", respondió.

Samahara compartió esta información en Instagram y aseguró sentir un dolor que no es normal: “Me duele la cabeza, un dolor que no es normal y solo los que han estado estos días conmigo saben que han sido los peores!".

