La influencer Valery Revello, aún esposa de Sergio Peña, fue cuestionada por su figura en Instagram. Ella no se quedó callada y mandó un fuerte mensaje a sus detractores.

Y es que un usuario se burló de una zona de su cuerpo: “Buen ombligo”, escribió. “Qué ignorante es la gente, se le llama post parto”, respondió Valery Revello. De inmediato, la expareja de Sergio Peña lamentó las críticas a su ombligo.

“Vengo recibiendo varios comentarios en mis fotos y por privado burlándose de mi ombligo. Gente... que a mí eso no me afecta, pero quizás a otras personas sí. El post parto me dejó el ombligo así, y????? Por qué siempre se sienten en libertad de opinar del cuerpo ajeno?? Estamos en el 2022 por favor, hasta cuándo nos vamos a “burlar” del físico del otro? Hasta cuándo???”, señaló Valery Revello.

La influencer aconsejó no criticar a las personas, pero en especial a las mujeres que han dado a luz: “No caigan en la ignorancia, esto puede afectar a muchas personas, sobre todo me refiero hoy a las mamás, el cambio del cuerpo de una mujer pasa por varias etapas... y esto no es ningún chiste! Existe la depresión post parto. No normalicemos comentarios ofensivos por favor”.

En ese sentido, Valery Revello confesó que ha bloqueado a cientos de personas que se dedican a insultarla: “Pues definitivamente es una cuenta falsa, no sé si será mujer u hombre, pero de estas cuentas hay miles que solo se dedican a hacer bullying. Qué pasa? No son felices o qué onda? Tengo bloqueados a más de 500 personas”.

