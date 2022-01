En su cuenta de TikTok, Rosángela Espinoza publicó un video que veía de una forma graciosa los efectos de la tercera dosis que la ‘chica selfie’ ya se aplicó, sin embargo, más allá de las risas, la expareja de ‘Carloncho’, no esperaba ser comparada con Magaly Medina.

Esta vez la ‘chica selfie’ decidió tomar con humor el tema de las vacunas contra la Covid-19 y publicó un video con este audio: “Me acabo de poner la tercera dosis y estoy superbién, no me ha hecho nada, estoy bacán, me siento súper”, ella usó un filtro que hacía ver su cara como de un monstruo, despertando el asombro en sus seguidores.

Algunos le dijeron que era ella sin maquillaje, otros que “está igualita”, sin embargo, el comentario que resaltó fue en el que la comparan con Magaly Medina: “Qué guapa te pareces a Magaly”, cabe recalcar que hace menos de 2 meses ellas tuvieron problemas porque Rosángela generaba expectativa con sus viajes y Telemundo y Magaly le pinchaba el globo.

