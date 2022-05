Melissa Paredes cada vez más cerca de Magaly Medina. La exconductora de ‘América Hoy’ estuvo en su exprograma dando una entrevista, pero, al parecer, desea hablar más y lo haría en el canal de la ‘urraca’, pero con ‘Andrea Llosa’, quien hizo el anuncio sin confirmar la identidad de su invitada.

La periodista Andrea Llosa usó su Facebook para anunciar que su programa daría un giro y ahora presentaría a “Mujeres poderosas”, además preguntó a sus seguidores si sabían quién era su primera invitada, mostrando solo las piernas de la entrevistada.

Imagen captura de 'Andrea ATV'

El ojo clínico de sus seguidoras, sugirió que era Melissa Paredes y mostraron una foto donde la pareja del ‘Activador’ viste el mismo atuendo que el de la invitada que oculta Andrea Llosa, dejando cada vez más cerca la posibilidad que sí sea la exesposa del ‘Gato’ Cuba.

Imagen captura de 'Andrea ATV'

Las seguidoras de Andrea se mostraron en contra de que Melissa Paredes sea la primera invitada del nuevo formato de la periodista: “En serio, Andrea, que no te prestes para el circo de Melissa, te me caes en serio”, “Espero que Andrea no invite a Melissa, porque ahí, si la dejaría de admirar, darle pantalla a esa mujer que realmente hay que ser ciego para darnos cuenta quién miente”, “Si llega a ser Melissa no apoyemos a Andrea y punto todos dejemos de verla”, fueron algunos de los enfurecidos comentarios del público.

