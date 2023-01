Flavia Laos, la influencer peruana de 25 años, causó revuelo en redes sociales al mostrar su exuberante ‘totó', generando todo tipo de comentarios. La modelo presumió su cuerpo de infarto en Instagram con un sexy bikini que dejó poco a la imaginación.

“Buenas vibras”, escribió la novia de Austin Palao, promocionando una marca se ropas de baño.

Los comentarios no se hicieron esperar y cuestionaron que su tremendo derrier sea natural.

“No es por mal hablar, pero este cuerpo no es natural”

“Me encanta Flavia, pero siendo honestos no le favorecen las fotos de espalda, sus glúteos se ven raros”

“Parecen 2 globos inflados. Creo que no necesitada ponerse nada. Se le pasó”

“¿Y no te pesa cargar el tanto?”

“Mucho y se nota que no es real”,

“Demasiado, no luce natural porque ella es muy delgada. Es muy bonita, pero se le pasó la mano las pompis”,

“Qué buenos cachetes. ¿Dónde compro uno?”,

“¿Son prótesis?”

Flavia Laos se queja de Austin Palao: “no me gusta que no aceptes tus errores”

Flavia Laos y Austin Palao se sumaron la reto de ‘tres cosas que no te gustan de mí’ en la plataforma TikTok. La modelo comenzó a darle todas sus quejas: “no me gusta que siempre crees que tienes la razón y lo sabes todo”.

Austin intervino y comentó que se sintió presionado para grabar el video: “no me gusta que me hayas obligado a hacer este challenge, este tiktoK, como lo quieras llamar”.

Pese al malestar del influencer, la actriz continuó: “ no me gusta que seas muy renegón (...) No me gusta que seas, a veces, un poco engreído. ¿Sabes qué más no me gusta también? no me gusta que no aceptes tus cosas, que no aceptes tus errores”.

