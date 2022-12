La gran final de ‘El gran show’ está a pocos días de iniciarse y las promociones del programa, están logrando que los usuarios demuestren que no les gustó para nada los coqueteos entre Gisela Valcárcel y Facundo González, que anteriormente ya fueron criticados.

Los finalistas de ‘El gran show’ son, Melissa Paredes, Santiago Suárez, Milena Zárate, Gino Pesaressi y Facundo González y es el último, quien dio de qué hablar en el show y no precisamente por sus pasos de baile, sino por coquetear cada que puede con Gisela Valcárcel.

En el video promocional de ‘El gran show’, un usuario decidió reafirmar su gusto por el programa, pero dejó en claro lo que no le agrada: “No me lo pierdo, pero por favor Gisela ya cortarle con tus juegos con Facundo que sabemos que no pasa nada y dale ese tiempo perdido que no hace nada, gracia a mi Giselo que él si hace reír y da ganas de ser viéndolo es gracioso ocurrido y cada vez sale menos no me parece por favor”.

Otros usuarios pidieron que se vaya Milena Zárate, afirmando que se dedica a hacer de todo, menos bailar: “Que se vaya Milena que mucho habla y poco hace”, mientras que otros afirmaron que la copa ya la tiene ganada Melissa Paredes.

