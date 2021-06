La presentadora de televisión Valeria Piazza fue sorprendida por su cumpleaños en el set de “América Espectáculos”. Este viernes, la modelo compartió imágenes y videos de la pequeña celebración.

A través de Instagram, Valeria Piazza contó que sus colegas decidieron sorprenderla por su cumpleaños pese a que la fecha es el 6 de junio.

Debido a que no podrán verla ese día, decidieron llevarle un hermoso detalle al set: “Celebración de cumple adelantada. Todavía es el domingo pero hoy mi equipo me dio esta linda sorpresa. En serio me emocioné”.

La conductora también dedicó un sentido mensaje al equipo de la Edición Mediodía: “Cada día cuando subo al carro para ir al canal lo hago feliz; desde que llego el personal de seguridad me saluda con una sonrisa; en camerino las Gabys (maquillaje) con su energía interminable así estén despiertas desde las 3am, Mya (vestuario) en tacos y con sus ocurrencias, subo al set y Carlitos y Moni (mi cámara y sonido) con las bromas del día, Alvina así este en vivo ve la manera de saludarme lindo y cada día aprendo de ella, Gise que es intensa como yo me espera lista para leer la pauta pero siempre contagiando el buen humor (Me repite que yo soy mi propia competencia y que debo tratar de ser mejor que ayer ☺️)”.

“Mi trabajo es increíble pero lo que más valoro son las personas que me rodean, más que compañeros de trabajo se han vuelto mis amigos. ¡Gracias por tanto cariño!”, agregó.

