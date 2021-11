La modelo Valeria Piazza reveló que su boda será en noviembre del 2022 y ya comenzó con los preparativos para el gran día.

En diálogo con el programa “Estás en todas”, la exMiss Perú recordó cómo su novio, Pierre Cateriano, le pidió la mano: “Fue hace años, fue en un viaje que hicimos a Nueva Zelanda y también me agarró por sorpresa”.

Sin embargo, la boda fue pospuesta por la pandemia. En ese tiempo, Valeria Piazza dejó de usar su anillo de compromiso.

“Lo dejé de usar un tiempo porque siempre me preguntaban ¿cuándo te casas?, y yo siempre respondía que por la pandemia no quería planear nada porque no soy de las chicas que quiere estar casándose con mascarilla, aparte quiero estar con las personas que quiero, con mis amigos, entonces no lo voy a usar hasta que sepa cuándo me voy a casar”, explicó.

Esta vez, la conductora de América Espectáculos y su pareja ya tienen fecha para su boda, será en noviembre del 2022: “Ya cuando pusimos fecha, que es el próximo año, ya lo comencé a usar (el anillo)”.

Sin embargo, Valeria Piazza debe mandar a ajustar la joya: “Ahora me he dado cuenta que me queda suelto, que me queda bien flojo”.

Fuente: América Televisión

