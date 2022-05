¡Fuerte y claro! Valeria Piazza no se quedó callada y decidió responderle con todo a Magaly Medina, quien en las últimas ediciones de su programa se burló de la modelo y de Gino Pesaressi por la entrevista “light” que le hicieron a Josimar Fidel, luego de ser acusado de falsificar su firma para que su hija pueda ingresar a Estados Unidos.

En ese sentido, la exreina de belleza aceptó que sí hubo un acuerdo entre América TV y el salsero para las preguntas que respondería durante dicho enlace.

“A mí me hubiera gustado ahondar mucho más en el tema, pero a veces hay acuerdos entre la producción y el artista, y hay ciertas preguntas que no podíamos hacer por procesos que estaban viendo los abogados”, comenzó diciendo.

Asimismo, Piazza fue tajante al mencionar que no está de acuerdo en el accionar que tuvo Josimar, pues involucra una maniobra ilegal. “Eso no quiere decir que yo avale una acción incorrecta o ilegal. Así es, siempre he sido frontal y todos lo saben”, agregó.

Magaly le da con palo a Valeria Piazza y a Gino Pesaressi

La conductora de ATV criticó fuertemente a Valeria Piazza y a Gino Pesaressi por haber sido “muy blandos” a la hora de entrevistar a Josimar, quien fue acusado de falsificar una firma para sacar a su hija del país, motivo por el que detuvieron a su madre.

“Pusieron a entrevistar a Gino Pesaressi, es como si yo llamara a entrevistar a la urraca, que es un mueble, un peluche, no razona, no piensa, no lo voy a pedir que tenga neuronas a la urraca”, dijo la presentadora.

