La modelo Valeria Piazza cuestionó a su amigo, Mario Irivarren, quien tuvo una actitud reprochable contra unos agentes de la Policía Nacional durante una intervención en el contexto del estado de emergencia que hay en el Perú, por el coronavirus (Covid-19).

La conductora de América Espectáculos aprovechó las cámaras para darle una lección de respeto al novio de Vania Bludau, quien se resistió a ser llevado a la comisaría por faltar a la cuarentena que hay en Lima, donde están prohibidas las reuniones sociales.

“Si considero a Mario mi amigo, lo conozco hace muchos años, y en todo este tiempo nunca había visto una actitud como esta. Realmente fue un error, que bueno que lo supo reconocer. Hay que recordar, todos los días hay militares, policías, cuerpo médico, arriesgando su vida por nosotros, a quienes les debemos agradecimiento y respeto”, dijo con la voz entrecortada.

Ayer, ante la ola de críticas, Irivarren ofreció disculpas e un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Toda mi vida me he esforzado por hacer mi vida correcta y he tratado de trasmitirles principios y buenas formas. A pesar que hoy he fallado hoy, nuevamente les pido las disculpas del caso. Si se equivocan hay que saber asumir los errores. Espero sepan entender, soy un ser humano y tengo virtudes y defectos y días buenos y malos”.

