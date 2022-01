La modelo Valeria Piazza confirmó que su novio, Pierre Cateriano, dio positivo a COVID-19. Esta fue la razón por la que tuvo que aislarse y fue reemplazada por Jazmín Pinedo este lunes en América Espectáculos.

“Hola. Quería agradecerles por todos los mensajitos y muestras de cariño que me llegaron hoy. Como saben, estaba muy emocionada por empezar +Espectáculos pero las cosas no siempre salen como uno planea”, escribió Valeria Piazza en Instagram.

La exMiss Perú reveló que ella dio negativo a las pruebas de descarte, pero quiere asegurarse de no tener COVID-19: “Mi Pierre dió positivo al Covid-19, estuve muy preocupada por él estos últimos días, no me lo esperaba pero felizmente todos estamos bien ahora y eso es lo más importante. Es un recordatorio para seguir cuidándonos así estemos vacunados Siguiendo con los protocolos, me he tomado varias pruebas y han salido negativas, pero aún me falta una prueba molecular más”.

“Nuestra salud siempre es primero, no lo olviden. Espero poder verlos pronto y pasarla muy bien juntos los quiero mucho!”, señaló Valeria Piazza.

Por su parte, Pierre Cateriano afirmó que Valeria Piazza “no está mal”, pero él sí se contagió, por lo que tuvieron que pasar Año Nuevo separados: “El que ha estado -bueno, todavía estoy saliendo- pero estoy con COVID, soy yo. He pasado acá ya varios días solo, he estado desde antes de Año Nuevo, pasé Año Nuevo acá en la casa, solo, tranqui, y Vale -por ciudado- se aisló en la casa de Lima de sus papás, porque ellos están en San Bartolo, entonces ella está solita por allá”.

“Y no ha ido al canal por eso, simplemente por cuidado, se ha hecho una prueba, salió negativa, se va a hacer otra prueba mañana creo y si sale negativa ya vuelve al canal, solo por precaución, como hemos estado juntos con ella y yo he dado positivo, se está cuidado, pero está bien, yo también estoy bien, no tengo nada, estoy chambeando duro, solo no salgo a la calle por obvias razones”, explicó el novio de Valeria Piazza.

Valeria Piazza - diario OJO

Fuente: Instagram @pierre_c_m

