La sobrina de Jefferson Farfán, Valeria Roggero, reapareció luego del escándalo donde fue ampayada besando a otro chico a la salida de una discoteca en Lima. Luego de estas imágenes, su exnovio Anderson Santamaría salió a aclarar que la relación de los dos ya se había terminado.

Ahora, Valeria Roggero regresó a las redes sociales para hacer un importante anuncio: se va del país.

Valeria Roggero se va del Perú

¿Qué pasó?

Valeria Roggero reveló que se va a Europa pues la universidad de Bremen la aceptó para terminar su carrera de negocios internacionales.

“Hoy cumplo uno de mis sueños en mi vida profesional, irme a estudiar a Europa. Hoy me acepto la universidad de Bremen (FH Bremen). Luego de dos años, de estudio y de esfuerzo en los cuales simultáneamente trabaje en una empresa alemana, la cual me abrió las puertas y me formó, logré graduarme como técnico trilingüe en gestión empresarial, y ahora es el siguiente paso, terminar mi Bachelor en la carrera de Internationales Management. Gracias Dios mío por bendecirme tanto”, escribió la jovencita.

Lo que sorprendió es que su exnovio Anderson Santamaría le dio me gusta a su publicación por lo que ya se agregaron nuevamente en las redes sociales después del escándalo en el que se vieron envueltos.