La aun esposa del seleccionado nacional Sergio Peña, Valery Revello, sorprendió al mostrar el ‘antes y después’ de su rinoplastia, cirugía estética que se realizó hace dos años.

Este viernes 20 de mayo de 2022, a través de Instagram Stories, Valery Revello respondió algunas preguntas de sus seguidores. “Foto de antes y después de tu rino”, le pidió un usuario.

En ese sentido, Valery Revello compartió un selfie donde se la ve con su nariz original, cuando no tenía la cirugía. Asimismo, la influencer contó que solo se realizó un pequeño retoque en el perfil, pero no la cambió por completo.

“De hecho pueden chequear todo mi Instagram, está llenecito... recién me operé hace 2 años, mi doctor me raspó el hueso que tenía, jamás me tocó más que eso, ni la punta ni nada! Me operé en el instituto Kirschbaum! Y ahora uno de los hijos le está dando la hora dicen @a_kirsch”, escribió Valery Revello.

