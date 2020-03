¿Dónde estuvo Vanessa Terkes la noche del pasado viernes 27 de marzo? La actriz habló fuerte y claro con OJO y negó haber estado en la reunión donde ampayaron a Nolberto Solano y Pablo Zegarra en una casa en La Molina.

La figura de “En boca de todos” negó conocer al futbolista y dijo que nadie tiene “corona” para salir de casa".

- Magaly contó que encontraron a Solano con una exconductora de TV que estaba casada con una autoridad

Algo escuché, vi en algún lado lo de Ñol. Pero la verdad todos tenemos que ser responsables. Acá nos tenemos que cuidar, acá no se trata de uno, sino que cuidemos de los demás también. Hay que ser solidarios, hay mucha gente que la está pasando mal. Por ningún motivo se puede pasar por alto (normas). Yo soy muy responsable, no he salido para nada de mi edificio, donde vivo hay muchos adultos mayores no puedo ser irresponsable.

-Solano pidió disculpas a medias. Pero el hecho es que estuvo con una figura conocida. En la prensa se deslizó tu nombre y el de Sofía Franco pues están casadas con dos autoridades...

No lo conozco, es más lo veo igual que ustedes en televisión. No tengo idea de su vida . Nunca he estado en una fiesta con chicos que juegan fútbol, menos lo haria en plena cuarentena. Yo vivo en Chorrillos, sería irresponsable irme a La Molina. Yo estoy en casa, todos tenemos. que vivir en familia en esta cuarentena. Yo salgo a la ventana y con mis vecinos apoyo (aplaudiendo a nuestras autoridades).

