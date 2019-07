Vanessa López, expareja de "Tomate" Barraza, muestra su pancita de embarazada│VIDEO

Vanessa López, la exesposa de Carlos "Tomate" Barraza, compartió un video para mostrar su pancita de embarazada.

La modelo reapareció en Instagram tras varias semanas de ausencia y contó que ha tenido un embarazo complicado.

"Ahora (mi embarazo) está más tranquilo, si antes andaba desaparecida era porque no toleraba ni el agua. No tenía ganas de subir ningún tipo de video ni nada porque me la pasaba vomitando todo el día, de 4 a 5 veces al día, pero ahora ya estoy mejor", reveló Vanessa López.

Asimismo, la expareja de "Tomate" Barraza confirmó que tiene cuatro meses de embarazo y expresó su deseo de que pronto se le note la pancita.

"No se me nota mucho todavía (...) Pero en algún momento supongo que saldrá", indicó la joven.