La expareja de Carlos ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López, mostró los resultados en su figura tras someterse a una cirugía estética.

En su cuenta de Instagram, Vanessa López se mostró contenta con los resultados de la operación. Ella aumentó el tamaño de sus implantes de seno.

“El resultado de ir donde un buen cirujano. Ya ready (lista) para mi cumpleaños”, señaló Vanessa López en un video donde muestra su nuevo escote.

“Amé los resultados, 2 hijos y aquí no pasó nada”, indicó la expareja de ‘Tomate’ Barraza, quien explicó que cambió sus implantes de 300 cc a 500 cc.

Días atrás, Vanessa López explicó que decidió cambiar sus implantes no solo porque ya estaba en el tiempo límite, sino porque la piel de esta zona le cambió al convertirse en madre.

“Me hice un cambio de prótesis de seno, los tenía hace 12 años, ya necesita cambiarlos. Debo confesar que me duele menos que la primera vez que me hice (...) Me he puesto un poquito más porque como ya soy mamá, la piel ya no es la misma cuando das de lactar, me he tenido que poner un implante más grande”, expresó.

Fuente: Instagram @vvanelopez

