Vanessa López dio a luz el último lunes y presentó a su bebé con tiernas fotografías junto a Carlos “Tomate” Barraza.

En su cuenta de Instagram, la esposa del cantante compartió un tierno mensaje junto a una imagen donde aparecen los tres. “Amor inigualable !!! Ahora nuestros corazones están tan llenos. Ella es perfecta, así como la imaginamos y más”.

Foto: Instagram Vanessa López

Por su parte, “Tomate" Barraza publicó la misma foto y le dedicó un conmovedor mensaje a su bebé. ”Te desesperaste y por eso te adelantaste!!! Al fin pudimos verte y tenerte Emiliana preciosa!!!! Soy testigo del gran esfuerzo de tu mami @vvanelopez llevando el embarazo de una manera tan ejemplar y sacrificada (lo digo por lo complicado entre vómitos, nauseas, mareos, etc etc) me saco el sombrero".

Foto: Instagram Vanessa López

Asimismo, el cantante de “Los Barraza" comentó que su bebé será otra motivación en su vida: ”Esta ha sido la mejor manera de acabar el año... estando los 3 juntos en algo que hicimos con mucho amor y cariño... verte llegar al mundo fue algo maravilloso luego de casi 12 años... ahora mami y papi cuidaran de ti eternamente... solo me queda decirles q las amo y las adoro con toda mi alma mi mente y mi corazón... mis días ya no serán los mismos... ahora hay una motivación más para seguir en la lucha diaria... gracias Dios Mío por hacerme sentir lo q antes creía haber perdido... este año perdí muchas cosas (entre ellas mi abuelita Julia) pero sabia q al perder un ángel otro vendría a ocupar su lugar.... Bienvenida al mundo hija mía !!!! Emiliana Barraza Lopez", escribió.