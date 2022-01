La influencer Vanessa López, exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, respondió a sus detractores luego que muchos aseguraron que realizó una gran fiesta por el cumpleaños de su hija a través del canje.

“todo fue canje no viste?? Cómo todas están acostumbrados, ella a todo mundo agradeció, así cualquiera ps”, escribió un usuario en la publicación del cumpleaños de la pequeña Emiliana, hija de Vanessa y ‘Tomate’.

Sin embargo, Vanessa López aclaró que pagó varias cosas de la fiesta y en algunas sí tuvo un porcentaje de canje: “ajajajaja quien dice que todo fue canje, rompí mi chanchito, obviamente algunas cosas si le enviaron y yo publico todo porque hay muchas mamás que me preguntan donde conseguir las cosas no necesariamente que sea por canje o te tengo que mostras mis depositos?”.

“Ya que tantas personas sin vida y antipáticas me dicen que hice la fiesta de mi hija, que así cualquiera porque todo fue canje. Obviamente que trabajé con gente muy top, el tema de que pagaste, que no pagaste, que así cualquiera, que canje; no, sí se pagó muchísimas cosas también, sí se reventó el chanchito por muchas cosas también”, dijo en un video publicado en Instagram Stories.

“Hay empresas que pagué al 100% cosas (...) hasta el alquiler de la casa de mi prima, le di un percentaje, obviamente no me cobró todo, pero yo también pagué el alquiler de su jardín, o sea, no pueden decir ay, con canje cualquiera”, explicó la exesposa de ‘Tomate’.

Vanessa López contó que ella misma fue a comprar algunas cosas para la fiesta: “Hay veces que en la semana que yo estaba full, me iba al Centro de Lima, obviamente para conseguir cositas más cómodas, más baratas,cosas súper lindas”.





VIDEO RECOMENDADO

Thaís Casalino cuenta detalles de la entrevista a Melissa Paredes

Thaís Casalino cuenta detalles de la entrevista a Melissa Paredes https://www.latina.pe/noticias

TE PUEDE INTERESAR