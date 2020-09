Vanessa Terkes se mostró muy emocionada al anunciar que abrió una tienda en Gamarra junto a un grupo de amigas.

En diálogo con “América Espectáculos”, la actriz comentó que tiene un taller en el emporio de Gamarra, por lo que decidió abrir su propia tienda de pijamas.

Sin embargo, durante la entrevista, Vanessa Terkes no pudo evitar las preguntas acerca del alcalde del distrito, George Forsyth, quien suele acudir a Gamarra.

No obstante, Vanessa Terkes negó tajantemente algún contacto con el burgomaestre: “No, no, no. No hay cruce”, sentenció.

“Absolutamente nada”, agregó al comentar que se encuentra “perfecta”.

Pese a la cercanía de su tienda con su exesposo, Vanessa Terkes aseguró que no hay razón para cruzarse con Forsyth: “No, la verdad es que no tendría por qué cruzármelo”.

De otro lado, Vanessa Terkes negó tener nuevo galán: “No tengo, pero tengo mucho amor, tengo el amor de mi hija, tengo el amor de mi mamá”.

