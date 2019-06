Vanessa Terkes dice que George Forsyth postularía a elecciones: "su papá quiere que sea presidente"

Vanessa Terkes aseguró que su suegro, Harold Forsyth, estaría impulsando a George Forsyth para presentarse a las elecciones presidenciales.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, la actriz aseguró que Harold Forsyth es quien desea que el alcalde de La Victoria sea presidente del Perú en un futuro: "Me quieran creer a mí o no me quieran creer, tarde o temprano la verdad sale a la luz. En algún momento, porque su papá quiere que sea presidente, va a salir, ya cuando esté a un mes de la presidencia, van a salir videos, van a salir fotos, va a salir informaciones [...] cuando la gente se le quiera poner en contra va a salir".

En otro momento, Vanessa Terkes dijo que su todavía esposo estaría haciendo llegar información falsa a los programas de farándula: "Yo sé que ha hablado con diferentes programas y que está llamando a todo mundo, como que tira la piedra y esconde la mano. Ahora ha salido diciendo que no quiere que lo que él ha mandado se haga público, otra vez quedando como el caballero. Todo el tiempo está manteniendo una manera de ser que no es".

No fue infiel

En efecto, algunos programas de espectáculos dejaron entrever que Vanessa Terkes se habría ido a México con su expareja Rodolfo de Anda, pero la actriz lo negó: "Ha corrido el rumor, no (le he sido infiel) porque yo estaba casada, no me interesaba ser infiel".