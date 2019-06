Vanessa Terkes: así reacciona hija de la actriz cuando le preguntan por la denuncia contra George Forsyth

La hija de Vanessa Terkes, quien ha estado al margen de la denuncia que hizo su mamá contra George Forsyth, fue consultada por el programa 'Válgame Dios' sobre el lamentable momento que está viviendo la actriz. Sin embargo, Sujetka Val prefirió evitar dar algún tipo de declaración.

"Ahorita no estoy dando ningún tipo de declaraciones. Disculpa. No voy a opinar nada. Si me sigues preguntando te voy a colgar y no quiero parecer irrespetuosa, pero es que ahorita no quiero decir nada al respecto", sostuvo en un enlace telefónico con la reportera.

Pero cuando le preguntaron si apoyará a su mamá Vanessa Terkes hasta que se haga justicia, Sujetka dijo "claro".

Como se sabe, Sujetka Val Terkes asistió a la boda de Vanessa Terkes y George Forsyth, y en dicha ceremonia aseguró que estaba feliz al ver a su mamá feliz.