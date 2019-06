Vanessa Terkes dejó de trabajar por George Forsyth: "Estoy viviendo de la caridad de mi familia"│VIDEO

La actriz Vanessa Terkes aseguró que desde que se casó con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, dejó varios proyectos relacionados a su vida artística y laboral. Por esa razón, aseguró que - además del maltrato psicológico - existió un maltrato económico.

"Él quiere que yo le firme un documento, coaccionándome para ello, y solo así me va a dar el apoyo económico para mi subsistencia. En este momento estoy viviendo de la caridad de mi familia y de mi entorno más intimo de amigos puesto que no me encuentro en capacidad de realizar ningún tipo de trabajo por la afectación emocional en la que me encuentro", se lee en el expediente al que tuvo acceso Magaly Medina.

Terkes también precisó que en varias ocasiones confrontó al alcalde de La Victoria cuando llegaba ebrio a su casa.

"Empezó a tomar licor en exceso, yo siempre estuve con el apoyándolo en su trabajo y en distintas actividades en mi condición de esposa; sin embargo él me enviaba a casa sola, mientras él llegaba embriagado y orinaba en la cama, yo le reclamaba que no podía seguir así, que había gente que podría grabarlo y perjudicarlos, él decía que sabía lo que hacía y que yo me callara", señaló a las autoridades.

DENUNCIÓ QUE PADRE DE FORSYTH TAMBIÉN LA MALTRATÓ

En el documento, también se lee su testimonio sobre el trato que recibió del padre de Forsyth. "El me dice que las mujeres deben estar un paso atrás, se burlaba de mi cuando mi esposo no llegaba a mi casa", relató a la Fiscalía.