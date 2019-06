¿Vanessa Terkes demandó a George Forsyth por dinero? Esto respondió su abogada │ VÍDEO

Clementina Carrasco, abogada de Vanessa Terkes, se presentó en el programa 'Magaly tv, la firme', para exponer los motivos que llevaron a la actriz a demandar a su esposo George Forsyth por violencia psicológica.

"Acá no hay ningún despecho. Acá hay un maltrato de palabras altisonantes", sostuvo la representante.

Ante esto, Magaly Medina a través de sus fuentes comentó la versión del alcalde de La Victoria, indicando que Vanessa Terkes era quien tomaba, la que viajó a México y se tomó fotografías con su expareja, y la que le dejó cáscaras de huevo en la cama de Forsyth, con un mensaje que decía "esto fue lo que te faltó para estar con una como yo". Incluso, la conductora le preguntó a Carrasco: "¿Cuánto quiere Vanessa?"

"No pudo plantearle a George, 'Oye, George, nos vamos a separar, págame un departamento, dame un carro y dame tantos miles de dólares mensuales hasta que nos separamos (...) Finalmente, ¿qué quiere Vanessa?, ¿cuánto quiere Vanessa? Yo le veo un componente económico", indicó.

No es por dinero

La abogada de Terkes sostuvo y reafirmó que el móvil de la artista no es el dinero. "Vanessa no quiere cuanto, no ha puesto esta denuncia por dinero. Vanessa Terkes no ha denunciado, quiero ratificarme y decirte que no es así", sentenció Carrasco.

Recordemos que Vanessa Terkes, durante una entrevista por teléfono con 'Chiki' en la radio, dijo: "Yo he dejado de trabajar durante este tiempo porque estaba abocada en algo que a mí me apasiona de sobremanera, que es la ayuda social. Si en algún momento yo le solicité al señor George que me ayudara con tres meses de departamento porque él sabía que yo no tenía absolutamente nada, pero yo no le pedí a él que me mantenga porque nunca he sido una persona mantenida y no voy a empezar a hacerlo ahora", resaltó.