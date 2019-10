¿Vanessa Terkes dejó en el pasado a George Forsyth? Ayer el programa “Válgame Dios” difundió unas imágenes donde vemos a la actriz besándose apasionadamente con un misterioso hombre.

Terkes fue consultada sobre el tema; sin embargo, prefirió no hablar de ello, lo único que dejó en claro es que está muy bien.

“Estoy trabajando, estoy bien”, dijo entre risas Vanessa Terkes y evitó dar una opinión concreta respecto al joven.

El que si se animó a hablar sobre el tema fue su expareja Roberto Martínez, quien manifestó que Vanessa está en la libertad de rehacer su vida.

“No lo he visto, voy a chequearlo a ver si es el mismo que me mostró en su video la vez pasada. Me parece bien, si se está divirtiendo también, ella está soltera, me parece genial. El chico que se fije en ella se va a doblar”, sostuvo a las cámaras de América Espectáculos.