La decisión de Vanessa Terkes para dejar atrás su pasado con George Forsyth en redes

Tras la tormentosa y polémica ruptura amorosa entre George Forsyth y Vanessa Terkes, la pareja ha decidido, finalmente, dejar el pasado solo en su memoria, ya que los dos borraron todas las fotografías que tenían en común en Instagram.

Hace solo algunos días, la primera en eliminar las instantáneas fue Vanessa, quien no dudó en quitar las fotografías de su viaje con el alcalde a Europa. Además, de las muestras de amor que difundían por este medio.

Vanessa Terkes no ha dejado ningún rastro de lo que fue su matrimonio en Instagram, a pesar que durante el enfrentamiento público, su red social permanecía intacta.

Del mismo modo lo hizo George Forsyth, al ver que la actriz peruana borró las instantáneas junto a él, también se animó a eliminar las imágenes junto a Vanessa Terkes, con quien se casó en el 2018.

Como se sabe, Vanessa Terkes interpuso una demanda por violencia familiar. Ante esto, George Forsyth se ha defendido a capa y espada, inclusive ha comentado que la denuncia de su aún esposa no prosperará.

"Eso es muy improbable que suceda. Igual me estoy presentando como cualquier ciudadano y como corresponde, porque vuelvo a decirlo, no puede haber impunidad para nadie. Yo he ido (al juzgado) y he hecho mis declaraciones, como corresponde y será la justicia quien dictamine (si soy culpable o no)", declaró.