Vanessa Terkes y el chef Gabriel O’Donnell fueron captados en la terraza de un edificio besándose apasionadamente. Y aunque la actriz ha preferido guardar silencio sobre esta romántica escena que protagonizó, el que sí habló fue el empresario.

Gabriel fue sorprendido por las cámaras de 'Válgame Dios' en un conocido centro comercial, donde rápidamente fue abordado y cuestionado por las imágenes con Vanessa Terkes.

“Sí, recién (la conozco)”, fue lo primero que dijo Gabriel O’Donnell .

Para luego sorprender con sus declaraciones al decir que el “ampay” no fue nada. “No es nada, o sea de que la conozco, la conozco, pero no tengo nada que decir sobre ella”, aseveró.

“Ella es una amiga y nada pues, ¿no?”, agregó sobre las imágenes difundidas por dicho programa.

Por último, Gabriel O’Donnell aseguró que no conoce a George Forsyth, así que no es un partidor como se especulaba. “No lo conozco, fue a comer un día, pero más que eso no, no lo conozco”.