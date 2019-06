Vanessa Terkes contra George Forsyth: "No soy la primera persona a la que afecta" | VIDEO

Vanessa Terkes, la aún esposa de George Forsyth, decidió romper su silencio durante una entrevista para su propio programa en Radio Corazón.

La actriz se comunicó con su compañero 'Chiki' luego que faltara al programa radial, debido a la denuncia por maltrato psicológico que le interpuso al alcalde de La Victoria, con quien se casó en agosto pasado.

"Ahorita de verdad no tengo muchas ganas de hablar. Siento que me atacan por diferentes flancos, siento que hay mucha prensa comprada en nuestro país y me siento desprotegida porque efectivamente me estoy enfrentando a una familia poderosa, con muchas influencias y que de alguna manera ya están atacando mis nervios", comentó.

Se quebró

Incluso, sostuvo que se está enfrentando a una familia con mucha influencia: "Esto se ha vuelto una pesadilla para mí (…) Me siento desprotegida porque efectivamente me estoy enfrentando a una familia poderosa, con muchas influencias y que de alguna manera ya están atacando mis nervios".

Por último, Vanessa Terkes aseguró que nadie jamás le ha hecho tanto daño como su todavía esposo George Forsyth y el padre de este.

"Tengo pruebas de todo lo que te digo y la verdad es que ahorita no estoy en condiciones de hablar con nadie, no me siento bien, otra vez estoy temblando. En mi vida, en toda mi vida, me han hecho tanto daño como me han hecho ahora. Nunca nadie me ha hecho tanto daño como él y su papá", dijo con voz entrecortada.

Le invoca

“Le pido al señor Forsyth que no mande a su gente o manipule a los medios de comunicación para sacar cosas que no tiene cómo probar y que me alteran los nervios. No soy la primera persona a la que afecta. Ya basta. La próxima persona se va a matar, por el amor de Cristo”, indicó.

En un pasaje de la entrevista que brindó a Radio Corazón, Vanessa Terkes se refirió a la repercusión de su situación en la sociedad. “No quiero hacer de mi vida privada un tema de sobremesa de todo el país”, aseveró.