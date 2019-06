Vanessa Terkes revela los verdaderos motivos de denuncia contra George Forsyth: "No es por plata"

La actriz Vanessa Terkes narró cómo fue la relación con el actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, a quien denunció por maltrato psicológico hace un par de semanas. Ella decidió contar su verdad en el programa de Milagros Leiva y aseguró que no comenzó el proceso judicial por plata.

"Mi interés en denunciarlo no es por plata porque no me interesa la plata", recalcó.

Reiteró que se casó "perdidamente" enamorada del exfutbolista, quien le pidió matrimonio al mes y medio de comenzar su relación.

"Él me pide matrimonio al mes y medio de ser enamorado. Había esperado el príncipe azul toda mi vida. Me dijo, el problema tuyo es que piensas con eso (el corazón) y no con esto (la cabeza)", dijo entre lágrimas.

Detalló además que la comparaba sexualmente con otras parejas y que, incluso, eructaba en su rostro. "Me metí en el closet porque me tira un eructo en la cara".

"LAS PERSONAS SON VOTOS"

Contó que incluso usó el dinero que ganaba como actriz para instalar una oficina en La Victoria de una organización sin fines de lucro.

"En la campaña era lindo y pensé que con todos era igual. En todas mis conversaciones con él nunca le dije que trabajaba mucho, él prefería tomar con sus amigos en vez de estar un ratito conmigo. Yo le llegué a decir, '¿te casaste conmigo para la campaña'?, detalló.

"Me decía 'yo soy el alcalde, no me digas lo que tengo que hacer', ¿no entiendes? Me hacía sentir que era yo la que estaba mal", añadió.

Sobre el padre de George Forsyht, comentó que era duro con ella, que se metía a su cuarto y la presionaba para participar de la campaña política de su hijo. "Su papá me dijo: ¡las personas no son personas, son votos!"