Video: Marisol Mayta

La actriz y aún esposa del alcalde de La Victoria, Vanessa Terkes, no fue ajena a la reciente celebración de George Forsyth luego de que no procediera la demanda por violencia psicológica que le impuso la artista.

“¿Cómo tomaste que George Forsyth celebre la negación de la demanda que le entablaste por violencia?”, le preguntaron a Vanessa Terkes quien respondió así: “la verdad que no estoy enterada de los chismes. Te digo la verdad, esos temas no los veo yo, lo ve la abogada. Si me llegó como chisme a mí, pero son temas legales, estoy contenta, estudiando, trabajando y aunque quieras borrarme esa sonrisa, no me la vas a quitar”.

Pese a todo, Vanessa Terkes se animó a verle el lado positivo a su romance con George Forsyth, pues asegura que lo mejor que le dejó esa relación fue que descubrió sus ganas de ayudar a las personas.

“Estos momentos de crisis terminan ayudándote, yo siempre he ayudado, pero no sabía que me gustaba tanto”, dijo la actriz sobre la separación de George Forsyth.

¿Tienes interés en ingresar a la política?

No, nada que ver, creo que se puede apoyar a través de campañas, para mí es más factible hablar con las empresas privadas. Hay que aportar con nuestro granito de arena, en vez de poner mi cara o mi trasero en la televisión puedo invertir el tiempo ayudando.

Vanessa Terkes se animó a anunciar que ya tiene todo listo para crear su fundación “Corazón terco”.