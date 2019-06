Vanessa Terkes arremete contra George Forsyth: "habíamos discutido antes por Claudia Ramírez"│VIDEO

Vanessa Terkes rompió su silencio y en entrevista con Milagros Leiva confirmó que discutió varias veces con su todavía esposo George Forsyth por la modelo colombiana Claudia Ramírez.

En declaraciones a ATV Noticias, Vanessa Terkes recordó la denuncia de Stephanie Valenzuela y la relación de George Forsyth con otras mujeres: "Pero a la Valenzuela le decía baby, a la brasilera le decía baby y así me imagino que a todas las mujeres con las que ha estado les decía baby".

En otro momento, contó que tuvo varias peleas con George Forsyth por Claudia Ramírez, exnovia del alcalde de La Victoria: "Ella no lo cuenta, ella dice, sí, está en la televisión, ella dice que George la llamó para preguntarle por el perrito el mismo día que se estaba casando conmigo por religioso. Ya habíamos discutido antes por esta muchacha, ya ella siempre que salía en televisión hablaba de él, él nunca desmentía absolutamente nada y así se fueron acumulando".

En ese sentido, Vanessa Terkes aseguró que ella no se despidió de ninguna expareja: "No tenía que despedirme de nadie, me despedí en el momento en que terminé con ellos en su momento".

No lo investigó

La actriz admitió que no investigó los antecedentes de George Forsyth: "Yo después es que me he venido a enterar de la realidad, de lo que es él, tonta de mi parte porque yo debería haber investigado con quién miércoles me estaba casando, pero yo me estaba casando enamorada y no investigué porque creí en el amor que yo tenía".