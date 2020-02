Tras haber sido ampayada en estado de ebriedad, Vanessa Terkes se defendió y explicó qué fue lo que la habría llevado a vomitar en plena calle luego de salir de una discoteca barranquina, donde estuvo una hora. Ella comenzó a sentirse mal, ya que se le bajó la presión.

“Tenía descanso médico, estaba tomando antibióticos por la herida que tuve, estaba con anestesia. Ya tengo muchos años en esto, pero sé tomar, me ha pasado pero hace muchos años. Entro a la discoteca 40 minutos, me tomé dos tragos y no había comido nada en todo el día. No estaba ni manejando, no pensé que dos tragos me iban a poner así. Se me bajó la presión”, expresó.

¿Problemas con el alcohol?

Asimismo, la actriz se mostró un tanto indignada cuando se le preguntó si tenía problemas con el alcohol, ya que fue sorprendente que la captaran en ese estado.

“¡Ay, por el amor de Dios! ¿Crees que si yo tuviera un problema con el alcohol no me habrían sacado ya? No me vieron ni tambaleando ni nada por el estilo. En algún momento, uno se puede sentir mal, se me bajó la presión y ya está. Si hubiese sido así (habría estado pasada de copas), lo diría. En mi chiquititud me ha pasado eso, pero ya sé tomar”, agregó.

Cabe mencionar que la exesposa de George Forsyth celebró un mes de su programa radial en Panamericana "Escápate de noche", que va de lunes a jueves a las 8:30 p.m.

“Me da mucha pena que hayan tenido que ver las imágenes. Yo me hice un corte grande ese mismo día y me pusieron 14 puntos", dijo la actriz.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Klug mandará carta notarial a Jefferson Farfán. (Magaly Tv. La firme)

TE PUEDE INTERESAR