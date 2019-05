Vanessa Terkes, con voz entrecortada, se pronuncia sobre el fin de su matrimonio con George Forsyth

Vanessa Terkes se comunicó con el programa 'En boca de todos' y con la voz entrecortada habló sobre el fin de su matrimonio con el alcalde de La Victoria George Forsyth.

La actriz peruana sostuvo que muy dolida por el rompimiento. "Les quiero pedir una disculpa por no haber ido hoy, pero quiero decirles que siento un profundo dolor de mi corazón, y alguien que conoce mi corazón es Dios y es él, el que me hará salir adelante, no quiero dar más comentarios", dijo.

Por último, Vanessa Terkes indicó: "les agradezco el apoyo, la comprensión, pero el silencio es importante para mí".

