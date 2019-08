Vania Bludau confiesa que quiere ser mamá en cuanto se case el próximo año

Vania Bludau se casará el próximo año con Frank Dello Russo y confesó que quiere tener hijos de inmediato. Ella planea la boda en Perú y planea tener sus hijos lo más pronto posible.

Contó a Trome que al inicio no se sabía cuando se daría la boda, pero al final se decidieron por el Perú. "Estábamos indecisos pero ya mi novio me dijo que se quiere casar en Perú, le gusta mucho nuestro país, me dice:'quiero que mi familia conozca tu cultura'", comentó la modelo.

Del mismo modo, contó que luego de 'Reinas del show' se quedará unos días para ver a un wedding planner y empezar la organización.

Contó que no tienen fecha para la boda, pero será para 2020 ya que tienen su año planeado. "Me caso completamente enamorada. Siempre digo:'no hay hombre perfecto', mi novio no lo es, pero gusta su imperfección", contó.

Del mismo modo, señaló que quieres tener sus hijos inmediatamente. "Apenas me case, es más, cuando ya esté por casarme iré practicando, quiero tener hijos al toque", agregó.