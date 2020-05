La modelo Vania Bludau se mostró agradecida con sus seguidores por sus comentarios luego de subir un video en su cuenta de Instagram en donde se le ve haciendo un infartante video al estilo de Estér Esposito, actriz de la serie Élite.

Tras el fin de su relación con el abogado Frank Dello Russo, con quien se iba a casar, Vania Bludau dijo que todos los comentarios positivos hicieron que suba su ego.

“Les quería enviar un mensajito como que de agradecimiento porque ayer me han subido el ego al 1000% y no pensaba hacer ese video, porque no sé y ponerlo me dio vergüenza mal, pero mucha gente lo compartió y es increíble. Tiene muchos comentarios y vistas”, dijo Vania Bludau en un video.

Además recordó que sus fans siempre están con ella en momentos difíciles y recordó sacar lo mejor en situaciones complicadas. “De la nada siempre aparecen todos cuando más una los necesita con comentarios y por eso les mando un besito. Recuerden siempre sacar lo positivo de cualquier situación que se les presente”.

