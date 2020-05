¿No para? La polémica que se desató por el rompimiento entre Vania Bludau y Frank Dello Russo, debido a que la modelo le encontró unos recibos de pago de la red social Tinder, ha hecho que ambos comiencen un fuerte enfrentamiento en redes sociales.

Y es que la exchica reality se encargó de publicar videos bailando feliz y sensual, como dando a entender que no le afectaba mucho la ruptura. Mientras que el abogado enviaba mensajes donde pedía a sus seguidores que no crean todo lo que leen y que aún no conocen “su verdad”.

Días después, Dello Russo volvió a pronunciarse y negó que su relación haya terminado porque usaba Tinder, ya que se habría descargado la aplicación después de terminar el noviazgo. Por su parte, Vania contraatacó y calificó sus declaraciones como “un circo”

Sin embargo, esto no habría quedado ahí, ya que el abogado volvió a usar su cuenta oficial de Instagram para enviar un peculiar y raro mensaje. ¿Será para Vania?

“La clave del éxito es centrarse en los objetivos, no en los obstáculos”, escribió Frank.

Muchos de los seguidores de su expareja han tomado el mensaje como un ataque contra ella al considerarla como ‘un obstáculo’.

