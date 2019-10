Vania Bludau contó que Gino Pesaressi le fue infiel a su expareja con la modelo en una fiesta. La exnovia del chico reality sería Mariana Vértiz.

Bludau reveló que es una de las cosas que más se arrepiente, ya que solo era una “chibola”. “Me arrepiento porque como mujer no me gustaría que me sucedan, me puse en los zapatos de la otra persona y no me gustaría que me hagan eso. Pero fue por la edad, era más chibola", reveló.

“Nos encontramos en una fiesta, yo estaba soltera y bueno tragos van, tragos vienen. Estábamos en Villa, estábamos todos los de la tele, había demasiado alcohol, en su momento no pensé que tenía novia, no llevó a la novia”, agregó.