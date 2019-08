Vania Bludau recordó al fallecido cantante de reggeatón Legarda, quien murió al quedar en un fuego cruzado en Medellín, en Colombia, recibiendo una bala a la altura de la cabeza.

La modelo habló por primera vez sobre lo que sintió al enterarse de la muerte de la joven promesa del reggeaton, quien logró cantar con Leslie Shaw. Incluso fue por esta última por quien llegó a conocerlo cuando había terminado con su prometido y estaba soltera.

“Sí, me lo presentó (Leslie) cuando estaba en Reyes del Show y ella también estaba en ese programa. Salimos pero no se dio como relación porque él estaba viviendo en Colombia y yo viajaba a Miami y Lima. Por eso no se concretó nada”, recordó Vania Bludau.

La modela reveló que fue duro asumir la noticia. “Yo solo me llevó de él buenos recuerdos, de lo linda persona que fue. Nunca he hablado de él nada, ni en las redes sociales por respeto a la familia, pero fue duro”.

Legarda murió el pasado 2 de febrero. Tras el impacto de bala, entró en paro cardio-respiratorio al hospital y aunque personal de la salud realizó maniobras de reanimación, falleció.