​Vania Bludau: Lo de Univisión no es un concurso de misses [VIDEO]

Vania Budau señaló al diario Ojo, que no toma a mal las críticas que le hayan hecho respecto a su baja estatura. Esto a razón porque se rumoreó que podría leer las noticias en un noticiero de Univisión.

"Deberían irse para allá (EE..UU.) una mancha de chicas, las americanas son altas, pero las latinas no son de esa talla. Es un canal latino como Televisa (donde fue a visitar), no es un concurso de misses, ellos no buscan eso. Ahí la exigencia no es la talla, pero siempre va ver gente que hable (mal), yo tomo a bien las cosas", manifestó Vania Budau.

Respecto a si es verdad que lo de Univisión sería para ser reportera más no ser la conductora del noticiero, Vania Budau dijo que "uno nunca sabe. No me gusta lanzar las cosas cuando están al 100%. Tengo muchos proyectos que se vienen no solo en Lima, sino afuera. Si pasa algo primero lo sabrán por mí".

Por otro lado, Vania Budau no descartó que pueda estar en una segunda película de Sebastián García, pero esta vez como protagonista.

"Estamos viendo esa posibilidad, no puedo adelantar absolutamente nada, sino sería mentirles. Por ahora seguimos promocionando 'El último verano'", señaló Vania Budau.

"Estoy agradecida con Sebastián así como con Antonio (Arrue, actor y productor ejecutivo de la cinta) son personas increíbles. Estoy agradecida por la participación que tuve. Ahora solo quiero seguir estudiando y tener más conocimiento. ¿Novela? Me gustaría, lo tendría que analizar porque las cosas que estoy haciendo las hago afuera", precisó Vania Budau.

Finalmente, Vania Budau no quiso referirse a lo dicho por Leslie Shaw quien llamó "loca" a Alejandra Baigorria.

"De ese tema prefiero no hablar, no es mi tema. No sé nada, desconozco de lo que me preguntan", acotó Vania Budau.