Vania Bludau escribe emotivo mensaje tras la trágica muerte de Legarda (FOTO)

El cantante colombiano Legarda fue asesinado de un balazo en la cabeza durante un robo en Medellín, Colombia, el último jueves. La noticia impactó al mundo y muchos de sus colegas y amigos le dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales, entre ellos Vania Bludau.

Y es que la modelo mantuvo una amistad con Legarda cuando este viajó a Perú para presentar su tema 'Volverte a ver' con Leslie Shaw. Precisamente sería Leslie quien los presentó y tanto Vania Bludau como el cantante se mostraban juntos en redes sociales.

En ese momento, Vania Bludau había terminado su relación con su pareja y se especuló que tenía algo más que una amistad con Legarda, pero esto nunca fue confirmado.

Con la noticia de la muerte de Legarda, Vania Bludau escribió un sentido mensaje en Instagram: "No importa cómo finalizó. Hoy no importa nada, solo sé que no merecías irte de esta manera, gracias por ser tan espiritual y ser el hombro que necesité. Espero que veas los sunsets más hermosos desde el cielo".

Asesinado

Legarda se encontraba en el barrio El Poblado cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. El cantante fue trasladado a un hospital.

A las 4:50 pm, Legarda entró en paro cardio-respiratorio. Los médicos le realizaron las maniobras de reanimación, pero el cantante murió a las 5:15 pm.

