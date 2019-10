Vania Bludau reveló por primera vez que Paolo Guerrero la afanó desde el 2014, durante el Mundial que se realizó en Brasil. La modelo aseguró que fueron en varias ocasiones, primero por medio de su amigo el ‘Chino’ Take y luego el mismo futbolista le escribió por redes sociales y WhatsApp.

“En la época del Mundial que fue en Brasil, ahí empezó todo. En el 2014 que me invitaba mucho para asistir a los partidos. La última fue el año pasado, desde el 2014 habíamos entablado no una amistad sino por mensajes, nunca hubo un interés de mi parte”, dijo en ‘El valor de la verdad’.

Lo que más llamó la atención fue que Vania Bludau contó que Paolo Guerrero la quiso conquistar cuando este mantenía una relación con Thaísa Leal. “Creo que estaba con la brasilera, con Thaísa Leal, yo vine a Perú y me escribe Paolo y me dice ‘puedes venir mañana, que me quería ver’, me escribió al WhatsApp. Esta vez fue más directo para verme, es más me dijo ‘eres una chola terca’, y dije ‘este chico está loco porque no le hacía caso’", contó.

Inclusive, la exchica reality se percató que cuando el ‘Depredador’ le pidió que viniera al Perú y ella no aceptó, a la semana llegó la brasileña. “Vine la fecha que iba a estar porque seguramente quería hacer algo (antes de que venga Thaísa Leal) porque la semana que vine, ya estaba la novia acá. Así son los hombres".