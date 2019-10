Vania Bludau se quebró al recordar al reggaetonero Legarda, quien falleció a inicios de este año en su natal Colombia.

Durante su presentación en “El valor de la verdad”, la modelo contó que sufrió mucho al enterarse de su muerte: “Él me ha acompañado a mis terapias, me terapeaba. A mí me dolió muchísimo lo que pasó. Hasta el día de hoy lo pienso, lo sueño. No es una falta de respeto a mi novio, pero en el tiempo que estuvo cerca a mí, creo que fue suficiente para que ganara mi corazón y mi respeto”.

“Yo no hablaba con Fabio todo el año después de lo que pasó (...) él se resintió conmigo porque yo regresé con mi novio”, reveló Vania.

Según comentó, Vania Bludau le escribió un texto a Legarda poco antes de su muerte pero nunca se lo envió.

“Cuando veo las noticias todo se me nubló, hablé con Leslie (Shaw) y me eché a llorar. Una semana antes le había escrito un texto para enviárselo porque sentía en mi corazón que yo le debía una disculpa porque me alejé (...) nunca lo envié. Esas indecisiones, me arrepiento tanto de no mandarle eso”, señaló.