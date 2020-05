Vania Bludau no se calló nada y decidió confirmar que desde hace algunas semanas no mantiene ningún vínculo sentimental con el abogado Frank Dello Russo, con quien estaba próxima a casarse.

Sin embargo, un detalle que la periodista Magaly Medina reveló en la última edición de su programa, dejó sorprendido a todo el público. Y es que su productor periodístico se contactó con la exchica reality, y ella indicó que no se encuentra bien, contradiciendo todo lo que estuvo publicando en sus redes sociales en los últimos días.

“Los dos tienen versiones diferentes. Ella le dijo a sus allegados que fue porque él estaba suscrito a Tinder y ella le dijo a Rodrigo González que eso fue ‘la cereza de pastel’”, comentó la ‘Urraca’ antes de leer el comunicado del letrado sobre el fin de su relación con Vania.

La conductora aconsejó a la modelo que se busque un nuevo departamento para vivir, ya que aún sigue viviendo en una de las propiedades de Frank Dello Russo. "No tiene un trabajo, no ha estado en un reality ni en un programa de televisión. No sabemos de qué va a vivir (en Miami)”.

Medina se animó a comentar la respuesta que le dio la expareja de Christian Dominguez a su productor tras el rompimiento con su novio.

“Vania nos ha respondido y ella dice: 'Hola Pepe, no tengo ganas de hablar de nada. No me siento bien anímicamente. Bueno, eso contradice con lo que ha estado haciendo en Instagram y Tik Tok dándole indirectas a su ex”, concluyó la ‘Urraca’.

