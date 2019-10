Vania Bludau, expareja de Christian Domínguez, no fue ajena a la presunta infidelidad del cantante de cumbia y cuyas imágenes serán reveladas esta noche. Y aunque no hizo referencias a nombres en su mensaje de Instagram, hace una clara referencia al reciente escándalo que estalló hoy.

“Gente es simple, no mientan, no sean infieles, no hagan promesas que no pueden cumplir. Jugar con las mujeres ya se hizo deporte en estos días”, escribió en redes sociales.

Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a festejar diciéndole que en ‘buena hora se salvó’ del actor.

Vania Bludau volverá a sentarse en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” luego que Christian Domínguez confirmara que Isabel Acevedo terminó la relación que tenían de más de tres años.

“Otra vez aquí ando en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. Si la primera vez estuvo suave y para algunos medios complicado, esperen la segunda parte. Vamos a ver a quién le cae ahora”, comentó la modelo.

Instagram Vania Bludau | Magaly TV

En el 2016, cuando Domínguez ya tenía una relación con Karla Tarazona, Vania contó que él fue a su casa y le propuso volver a tener una relación. Previo a esta confesión, el cantante la había demandado por difundir unos audios de Whatsapp.

“No creo que vaya a la cárcel, lo dudo, pero sí me da pesar de que pueda haber tanta malicia en las personas y simplemente tratar de herir a alguien. Me fui de Perú para buscar mi tranquilidad y que todo esto pase por simplemente decir la verdad”, declaró Vania Bludau en aquel año.