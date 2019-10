Tras presentarse en El Valor de la Verdad, Vania Bludau respondió a sus detractores, quienes la han criticado por revelar detalles íntimos sobre algunos futbolistas de la Selección Nacional, así como de algunos exchicos realitys.

Desde Miami, a donde viajó esta madrugada, Vania Bludau resaltó que “todo el mundo tiene un pasado” y pidió a las personas que han sido mencionadas mientras ella se sentó en el sillón rojo “no arañarse”.

“Dejen de arañarse porque son cosas pasadas. No sé porque critican algunos tanto. Creo que todo mundo tiene un pasado. La mayoria de cosas que me han preguntado ya se sabía, pero nunca los había aclarado”, comentó en un video en Instagram.

También aclaró que su actual novio Frank - con quien se casará pronto - está al tanto de todas las relaciones que ella ha sostenido en su vida.

“Y los que dice que mi novio Frank no sabe nada porque no habla español y que es pobrecito, no, él sabe todo, así que dejen de especular. Se acuerdan la primera vez que fui al programa, fue en el 2016, y yo ya estaba con Frank. Mojigatos algunos, ¿no?”, arremetió la joven.

