La modelo Vania Bludau fue diagnosticada hace cuatro años con hipotiroidismo, un trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de ciertas hormonas cruciales.

Con el tiempo, el hipotiroidismo no tratado puede causar numerosos problemas de salud, como obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad o enfermedad cardíaca. Uno de los síntomas es la depresión.

En su lucha por ganarle a esta enfermedad, Bludau admite que controla su alimentación, pero que a veces la ansiedad la supera.

“Últimamente me he venido cuidando con las comidas como siempre, pero así como me cuido no voy a mentir tengo unos ataques incontrolables por comer. Soy una persona que padece de ansiedad y muchas veces esa ansiedad me lleva a comer. ¿Ansiedad de qué? No tengo la respuesta”; escribió en un extenso mensaje en Instagram.

Bludau, quien radica principalmente en Estados Unidos junto a su novio, recordó que al inicio del proceso para bajar de peso, se obsesionó con sesiones exhaustivas de cardio “todos los días por casi un año”.

“No bajé de peso de milagro o porque me dieron unas pastillas mágicas. Bajé más de 10 kilos en el lapso de un año, no en un mes como tal vez se pueda hacer ‘mágicamente’”, mencionó.

La exchica reality contó también que sufre de depresión. “Y el por qué no lo sé. Puede haber días que soy un Elfo mega feliz y otros días puedo estar en modo zombie”, confesó.

“No pido compasión o que me entiendan”, resalta en su mensaje.

Vania Bludau | Instagram