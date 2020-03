Luego que una mujer denunció que Leonard León caminaba tranquilamente por las calles de San Martín de Porres pese a que recién había llegado de Italia, ahora un vecino ha decidido acusarlo públicamente.

A través de una publicación de Facebook, una persona que vive en el mismo condominio que Leonard León, contó que el cantante había “paseado” por el lugar tras su llegada de Italia:

“En mi condominio vive Leonard León, que al llegar a Lima luego de su estancia en Italia y a pesar de que el Minsa lo puso en aislamiento por 15 días, ha estado paseando tanto por el condominio como por diferentes distritos, por lo que hemos visto en los medios de comunicación”, escribió.

Según este vecino, Leonard León puso en peligro a muchas personas que viven en el mismo condominio:

“Cada torre cuenta con 4 departamentos por piso, un promedio de más de 144 personas entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, si a eso le multiplicamos las 14 torres restantes del condominio hablamos de más de 2000 personas, que pueden estar expuestas al coronavirus, creo que el Minsa debería tomar acción para contener la infección”.

Le responde

Fiel a su estilo, Leonard León utilizó sus historias de Instagram para insultar y amenazar a su vecino:

“Otro idiota que le gusta hablar mentiras, no? Por si no sabes acá hay cámaras y vas a tener que demostrar si yo he estado paseando por distritos y por el condominio esperaré que pase todo esto para tomar cartas en el asunto”, señaló el cantante en su cuenta de Instagram.

“Eres tan imbécil que los que te pueden decir si yo me paseo como dices son el personal de seguridad del condominio”, agregó.

