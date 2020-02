Una novela de nunca acabar. La venezolana Lauri Lucemili Granados Gutiérrez reapareció ante los medios de comunicación para defenderse por las acusaciones de robo que hizo su novio peruano, identificado como Edwin Pichigua Guzmán, de 35 años.

Señaló que aunque ambos compraron el televisor, la refrigeradora y la cocina, Pichigua le había dicho que todo era de ella.

“Él lo hizo (me denunció) porque yo lo quería dejar. Hasta ahora me sigue llamando. Me ha pedido disculpas, dice que lo hizo porque yo no estaba en mi país, que tenia todas las de ganar porque yo era una migrante. Que lo hizo por venganza para hundirme porque yo no quería estar con él”, dijo a Buenos Días Perú.

Aseguró que la relación con el peruano empezó hace un año y cinco meses, lo cual difiere a lo dicho por su expareja, quien manifestó que solo tenían tres semanas de relación.

“Tengo notas de voz pidiéndome disculpas, que lo que quería era hundirme”.

Audios lo delatan

En los audios que mostró, el peruano la llama para pedirle disculpas y reclamarle por haberlo dejado.

“Hola, ¿podemos hablar? Pero tú me amas o no me amas. No puede dejar de amar a una persona de un día para otro. Me arrepentí por todas las cosas que han pasado", se le escucha decir a Edwin.

“Lo que hiciste no tiene perdón de dios. No puedes poner como criminal a la mujer que amas”, se le escucha decir a ella en un audio.

