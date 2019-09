El venezolano Giuseppe Benignini le hizo pasar vergüenza a Michelle Soifer al decir que había sido ella quien empezó con el coqueteo tras conocerse en el cumpleaños de Rosángela Espinoza.

“¿Quién me pidió una foto?, ¿Quién me coqueteó?”, le preguntó el venezolano a la exchica reality, a lo que ella se defendió diciendo: “Yo, pero escucha, ¿Cómo vas a decir que te he estado coqueteando? Tenía algo en el ojo”.

Seguidamente, el modelo venezolano dijo que esa actitud de Michelle Soifer le gustó, pues a él no le gustaría ser el que conquista. “Pero me gustó porque a mí no me gusta caerle a las chicas, prefiero que ellas me caigan. Me hagop el interesante y eso me gustó de ella”.

Por otro lado, Giuseppe Benignini dijo que aún se están conociendo. “Primero compartiendo y conociéndonos nada más”, acotó.

Michelle Soifer terminó aceptando que cuando lo vio, le atrajo. “Yo jamás he enamorado a alguien, pero debo reconocer que cuando lo vi me llamó la atención”.