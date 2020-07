Los conductores del programa mexicano “Venga la alegría”, Flor Rubio y Brandon Peniche confirmaron que dieron positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19). A través de sus respectivas redes sociales, las figuras de TV Azteca dieron a conocer a sus fanáticos que se mantendrán aislados tras contagiarse del virus.

La ausencia de la presentadora de entretenimientos provocó que se especulara que había contraído el virus, y a través de Twitter confirmó los rumores con el siguiente mensaje: “Gracias por sus comentarios. Estoy bien, mi familia y yo estamos en manos de Dios. Superaremos este virus”.

Gracias por sus comentarios. Estoy bien, mi familia y yo estamos en manos de Dios. Superaremos este virus. 🙏🏻 — Flor Rubio (@Flor_Rubio) July 20, 2020

El lunes pasado, Flor Rubio durante entrevista desde su casa habló sobre su estado de salud y dijo que tiene síntomas leves. “Compañeros, buenos días. Estoy lista para acompañarlos desde casa. Como ya lo saben desafortunadamente di positivo en la prueba de COVID-19, pero tengo síntomas leves, estoy bien, estoy animosa, estoy positiva”, comentó la presentadora a sus compañeros.

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, Brandon Peniche contó que desde la semana pasada comenzó a sentirse mal, y aunque ya se había sometido a dos pruebas que resultaron negativas, la tercera dio positivo.

La situación de Brandon es complicada debido a que actualmente su esposa, Kristal Cid, está embarazada de su segundo hijo, por lo que han tomado medidas extremas.

“Me hice dos pruebas PCR en distintos hospitales y me salieron negativas, pero yo seguía con síntomas; mi doctor me decía que tenía COVID-19, pero era muy complicado porque en las pruebas salía negativo, luego me hice una tomografía de tórax y salí bien, pero yo decía que me sentía mal, ya ni me creía Kris (su esposa)”, dijo en el clip que compartió en Instagram.

Cabe mencionar que, Brandon y Rubio se suman a Carlos Alberto Pérez (El Capi) y Kristal Silva, sus compañeros en “Venga la alegría” que también se contagiaron con el virus. El primero en enfermarse fue Patricio Borghetti, pero después de guardar cuarentena se recuperó y volvió al matutino.

VIDEO RECOMENDADO

Sebastián Yatra y Danna Paola encienden TikTok con “No bailes sola”

Sebastián Yatra y Danna Paola encienden TikTok con "No bailes sola" 20/07/2020