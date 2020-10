Vernis Hernández no tuvo problema en aconsejar a Silvia Cornejo tras el escándalo que se desató hace algunos días cuando su pareja Jean Paul Gabuteau fue nuevamente ampayado con su expareja Analía Jiménez.

“Yo pasé por algo parecido y déjame decirte que sí es una relación tóxica. Ella no debe estar bien emocionalmente, con autoestima baja, temor a algo", comenzó diciendo.

"Así le hablen, salgan otros diez ‘ampays’, ella va a seguir ahí porque le está siendo difícil romper esa relación. Solo ella tiene que dar el paso y entender el daño que le hace seguir con esa persona”, expresó.

Asimismo, la salsera confirmó que ella ya había vivido una relación tóxica con su anterior pareja y también padre de su hijo.

“Yo demoré trece años en darme cuenta de muchas cosas. Estuve en terapia psicológica por un año antes de tomar una decisión”

Por último, Vernis Hernández comentó si la exreina de belleza necesitaba o no ayuda psicológica. “No digo que ella pase o sienta lo mismo que yo sentí, pero viendo todo lo que está pasando nos damos cuenta de que hay algo en ella que no está bien y no es normal”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR